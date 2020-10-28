من تحذير السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و"درونز" الى انتقاد زعيم المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان وصولاً الى خبر إلقاء القبض على المتسببين بـ"حريق تنومة" في السعودية والكشف عن الدوافع.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تحذيرا للمواطنين الأمريكية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.
شن زعيم المعارضة في البرلمان التركي، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قلجدار أوغلو، هجوما على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر رسوم اعتُبرت "مسيئة" للنبي محمد في فرنسا، وصدور تصريحات من مسؤولين فرنسي