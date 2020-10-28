من تحذير السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و"درونز" الى انتقاد زعيم المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان وصولاً الى خبر إلقاء القبض على المتسببين بـ"حريق تنومة" في السعودية والكشف عن الدوافع.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و"درونز"

وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تحذيرا للمواطنين الأمريكية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

متحدثا عن حقيبة زوجة أردوغان.. زعيم المعارضة التركية: الناس جياع والرئيس يطالبهم بمقاطعة البضائع الفرنسية

شن زعيم المعارضة في البرلمان التركي، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قلجدار أوغلو، هجوما على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر رسوم اعتُبرت "مسيئة" للنبي محمد في فرنسا، وصدور تصريحات من مسؤولين فرنسي

السعودية.. إلقاء القبض على المتسببين بـ"حريق تنومة" والكشف عن الدوافع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على 3 متسللين تسببوا بحريق جبل غُلامة في محافظة تنومة والذي أحرق 4 ملايين و700 ألف متر مربع تقريبا

وزير السياحة السعودي: مليون فرصة عمل في القطاع السياحي بحلول 2030

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب يوم الثلاثاء، عن استراتيجية جديدة لتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة السعودي.

لماذا يجب أن يبقى زيدان مدرباً لريال مدريد؟

السامري: بعد النتائج المتواضعة للريال خلال الفترة الماضية، طالب البعض بإقالة زين الدين زيدان، نستعرض في هذه الحلقة الأسباب التي يجب من أجلها زيدان في مدريد.