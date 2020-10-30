توب 5: زلزال تركيا.. واعتذار قطر وبراءة ناصر الخليفي

من تطورات زلزال بحر إيجه الذي ضرب مقاطعة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، واعتذار قطر عن ما حدث لمسافرات في مطار حمد الدولي، وبراءة ناصر الخليفي، مرورًا بأعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا. وتحذيرات كبير خبراء الصحة في أمريكا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ضرب زلزال عنيف، قوته 7 درجات بمقياس ريختر، الجمعة، مدينة إزمير التركية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، مع انهيارات في العديد من المباني، إضافة إلى أضرار مماثلة في جزيرة ساموس اليونانية.

سجَل الأردن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا، بزيادة 3921 إصابة، مع 32 وفاة إضافية، بحسب موجز إعلامي صادر عن الحكومة ووزارة الصحة.

برأت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الجمعة، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، بعد 4 سنوات من بداية القضية.

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وضعاً صعباً مع تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت البلاد عن حوالي 80 ألف إصابة جديدة، في يوم واحد فقط.. فهل هذه أصعب مرحلة في الوباء؟

اعتذرت السلطات القطرية، الجمعة، عما تعرضت له مسافرات في مطار حمد الدولي والإجراءات التي تم اتخاذها عقب العثور على رضيع ألقي أحد حمامات المطار.