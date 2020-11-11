توب 5: وفاة رئيس وزراء البحرين.. انفجار في جدة.. وأردوغان يدعو لمصالحة

من وفاة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان إلى الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن الديوان الملكي في البحرين، الأربعاء، وفاة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 84 عاما، نُقدم فيما يلي نبذة عن حياة رئيس الحكومة الأول والوحيد منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة، وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة ع
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة في المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية، مؤكدا على الرغبة في التحرك مع "كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة".
أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أنه ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات التي تم الإدلاء بها في السباق الرئاسي لعام 2020، مع تقارب فارق الأصوات بين جو بايدن ودونالد ترامب في الولاية، التي لم تُعلن نتائجها النهائية بعد.