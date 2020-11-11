توب 5: وفاة رئيس وزراء البحرين.. انفجار في جدة.. وأردوغان يدعو لمصالحة

من وفاة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان إلى الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في أمريكا عن عمر يناهز 85 عاما

أعلن الديوان الملكي في البحرين، الأربعاء، وفاة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 84 عاما، نُقدم فيما يلي نبذة عن حياة رئيس الحكومة الأول والوحيد منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة، وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة ع

السعودية: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي في انفجار جدة

أعلنت إمارة مكة أن الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، الأربعاء، أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

أردوغان يدعو لفتح قنوات المصالحة مع كافة دول المنطقة: ليس لدينا عداوات أو حسابات غامضة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة في المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية، مؤكدا على الرغبة في التحرك مع "كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة".

نتائجها لم تُعلن بعد.. جورجيا تقرر إعادة فرز جميع الأصوات يدويا مع تقدم بسيط لبايدن على ترامب

أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أنه ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات التي تم الإدلاء بها في السباق الرئاسي لعام 2020، مع تقارب فارق الأصوات بين جو بايدن ودونالد ترامب في الولاية، التي لم تُعلن نتائجها النهائية بعد.

الدكتور أنتوني فاوتشي: لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون متاحًا للجميع بحلول أبريل

قال مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي لـCNN إن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون متاحًا لجميع الأمريكيين بحلول أبريل 2021