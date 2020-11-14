من ظهور مختلف لترامب وبايدن في يوم العطلة، وإعلان الجيش الأمريكي أسماء 5 من عناصره قُتلوا في تحطم مروحية القوات الدولية سيناء، وصولا إلى تقارير حول اغتيال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة في إيران، وإعلان أكبر كشف أثري في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في وقت مرَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسيرة مؤيدة له في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان منافسه الفائز في الانتخابات جو بايدن، يقوم بجولة بالدراجة الهوائية خلال يوم العطلة.

حدد الجيش الأمريكي هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم كجزء من قوات حفظ السلام في مصر، الخميس الماضي.

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على تقارير اغتيال قيادي بتنظيم القاعدة بإيران، نافية ذلك ومؤكدة عدم وجود عناصر لهذا التنظيم على أراضيها.

أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن أكبر اكتشاف أثري لعام 2020، خلال مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وفقاً لحساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.