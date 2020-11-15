رومانيا: حريق في مستشفى يؤدي إلى مقتل 10 مصابين بكورونا

(CNN) — قالت المتحدثة باسم مستشفى الطوارئ في بياترا نيامت إن 10 أشخاص قتلوا إثر حريق في المستشفى.

واندلع الحريق في وحدة العناية المركزة، حيث كان يرقد 16 مريضا بفيروس كورونا، كما أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة، بينهم طبيب حاول إنقاذ المرضى.

ووصف رئيس الوزراء الروماني، لودوفيك أوربان، الطبيب بأنه بطل لأنه هرع إلى الحريق لمساعدة المرضى، فيما كان بعضهم فاقدا للوعي وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

من جانبه، قال وزير الصحة الروماني، نيلو تاتارو، إنه يتم التحقيق في سبب الحريق وينتظر وصول النتائج من قسم الطوارئ الإقليمي ومكتب المدعي العام.