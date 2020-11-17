تقرير: ترامب سأل مستشاريه عن خيارات لضرب موقع نووي إيراني

(CNN) — ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب سأل كبار مستشاريه الأسبوع الماضي عن الاحتمالات المتاحة لشن هجوم على موقع إيران النووي الرئيسي.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين حاليين وسابقين أن الاجتماع عقد في المكتب البيضاوي يوم الخميس.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً حصلت عليه "نيويورك تايمز" يفيد بأن مخزونات إيران من اليورانيوم وصلت إلى 12 ضعف الحد الأقصى، البالغ 300 كيلوغرام المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة.

سأل ترامب كبار مستشاريه للأمن القومي عن الردود المحتملة المتاحة وأفضل طريقة للرد على إيران.

لكن مستشاريه أقنعوه بعدم القيام بأي ضربة عسكرية، محذرين أن هجوم مثل هذا قد يتصاعد بسهولة إلى مواجهة كاملة في أيامه الأخيرة كرئيس.