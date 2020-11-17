توب 5: إيران تتوعد برد "ساحق" على أي ضربة أمريكية..وتويتر يطلق "فليتس"

من توعد إيران برد "ساحق" على أي مغامرة أمريكية متهورة بعد أنباء عن تفكير ترامب في توجيه ضربة عسكرية ضدها، إلى إطلاق تويتر ميزة "فليتس" بمنشورات تختفي خلال 24 ساعة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إيران عن إمكانية توجيه ترامب ضربة عسكرية: أي مغامرة متهورة سيُقابلها رد ساحق

أكدت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أن لديها القوة العسكرية للتصدي والرد على "أي مغامرة متهورة من أي معتد"، مهددة بأن أي تحرك أمريكي ضدها سيُقابل بـ"رد ساحق"، بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي قد يوجه ضربة عسكرية لإيران.

منشورات تختفي بعد 24 ساعة.. تويتر يطلق ميزة "فليتس"

يريد تويتر أن يكون أكثر من منشورات كتابية مكونة من 280 حرفاً.. إذ أعلنت الشبكة الاجتماعية يوم الثلاثاء عن نوع تغريدات جديدة تختفي، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة مثل التغريدات الصوتية.

توكل كرمان تحذف تغريدتها عن فتوى بن باز.. وتهاجمه مجددا

حذفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الثلاثاء، تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الإثنين، وهاجمت فيها مفتي المملكة العربية السعودية الراحل عبدالعزيز بن باز وفتوى "الأرض لا تدور".

بعد أنباء فايزر ومودرنا.. مذيع CNN يسأل فاوتشي: هل ستأخذ لقاح كورونا؟ شاهد كيف رد

تحدث الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، خلال استضافته في برنامج NEWSROOM على شبكة CNN حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد الأنباء التي أعلنتها فايزر ومودرنا عن فاعلية لقاحيهما بنسبة 90% و94.5%.

أفضل وجهات السفر لعام 2021 بحسب "لونلي بلانيت"

يعتقد موقع "لونلي بلانيت" أن السفر يمكن أن يكون قوة من أجل الخير، وهي الفلسفة وراء اختياراتها للوجهات ضمن قائمة "الأفضل للسفر لعام 2021".