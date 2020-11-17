توب 5: إيران تتوعد برد "ساحق" على أي ضربة أمريكية..وتويتر يطلق "فليتس"

من توعد إيران برد "ساحق" على أي مغامرة أمريكية متهورة بعد أنباء عن تفكير ترامب في توجيه ضربة عسكرية ضدها، إلى إطلاق تويتر ميزة "فليتس" بمنشورات تختفي خلال 24 ساعة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكدت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أن لديها القوة العسكرية للتصدي والرد على "أي مغامرة متهورة من أي معتد"، مهددة بأن أي تحرك أمريكي ضدها سيُقابل بـ"رد ساحق"، بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي قد يوجه ضربة عسكرية لإيران.
تحدث الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، خلال استضافته في برنامج NEWSROOM على شبكة CNN حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد الأنباء التي أعلنتها فايزر ومودرنا عن فاعلية لقاحيهما بنسبة 90% و94.5%.