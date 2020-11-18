من زيارة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إلى إسرائيل والاتفاق على تبادل فتح السفارات، إلى إعلان العالم أوغور شاهين الذي يقف وراء لقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا، عن أنباء واعدة بشأن اللقاح، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهين لـCNN حول لقاح فايزر: سنحظى بصيف عادي في 2021

ستقدم شركة الأدوية الألمانية "بيو إن تيك"، التي تعمل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية، أوراقًا لاستخدام لقاحها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، أوغور شاهين، خلال مقابلة مع CNN حاوره فيها الزميل، فريدريك بليتغين.

إسرائيل والبحرين تتفقان على فتح سفارتين.. والزياني يربط زيارته بالسادات

في أول زيارة من نوعها إلى إسرائيل، أعلن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، عن الاتفاق على تبادل فتح السفارات بين البلدين، بعد تطبيع العلاقات بينهما.

تحقيق حصري لـCNN يكشف كيف تحولت احتجاجات سلمية إلى مشاهد دموية في نيجيريا

كشف تحقيق جديد حصري لـCNN عن أدلة بأن الجيش والشرطة النيجيرية أطلقوا النار على متظاهرين سلميين في ليلة تحولت فيها حركة احتجاجات سلمية إلى مظاهرات قاتلة. وبعد التحقق لساعات من مقاطع وبيانات فيديو والتحدث إلى العشرات من شهود العيان، تمكنت CNN من الكشف عن أدلة تتعارض مع الرواية الرسمية القائلة بأنه لم يكن هناك إراقة دماء في مكان الحادث.

وسط ضجة آمنة نصير.. دار الإفتاء المصرية: لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم

أكدت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، أنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، مشددة على أن هذا الحكم الشرعي "قطعي"، وذلك وسط الضجة التي أثارتها آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر،

استغرقت 6 أَضعاف وقت بناء الهرم الأكبر بمصر.. نظرة على أغرب الكاتدرائيات بالعالم

تعد كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" (Basilica de la Sagrada Família) ببرشلونة بإسبانيا واحدة من أكثر المشاريع المعمارية تعقيدا واستهلاكا للوقت بالعالم على الإطلاق، وهي لا تزال قيد الإنشاء حتى بعد 138 عاما. كيف يمكن للروبوتات إنقاذ الكاتدرائية؟