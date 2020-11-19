توب 5: حديث أوباما عن مصر ومحمد بن زايد.. وزيارة بومبيو مستوطنة بالضفة

من كشف أوباما أسباب تناقض تعامله مع احتجاجات مصر والبحرين ومكالمته مع الشيخ محمد بن زايد، مرورًا بما حدث خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مستوطنات الضفة الغربية والجولان، وتعليق سفارة السعودية على اختفاء مواطن بالفلبين، ورد رئيس شركة مودرنا على تساؤلات CNN بالعربية بشأن موعد عودة الحياة لطبيعتها.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في كتابه الجديد "الأرض الموعودة"، الذي يتناول فيه مذكراته خلال توليه الرئاسة، أسباب التناقض في تعامل إدارته مع الاحتجاجات التي شهدتها مصر والبحرين عام 2011، وموقف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد من التصريحات الأمريكية ورؤيته للوضع آنذاك.
بعد وقت قصير من وصوله إلى مصنع للخمور في مستوطنة بالضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة ستسمح بدخول البضائع المُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها "صُنعت في إسرائيل".
تحدث نوبار أفيان، رئيس مجلس إدارة مودرنا، في مقابلة لـCNN بالعربية ضمن برنامج "شربل يستقبل"، وسلّط الضوء على أحدث التطورات التي حدثت فيما يتعلق بلقاح الشركة ضد فيروس كورونا، مجيباً على أسئلة كثيرة منها الموعد المتوقع لعودتنا إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى الجرعة اللازمة من اللقاح، بجانب مدة المناعة ضد فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح.