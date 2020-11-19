توب 5: حديث أوباما عن مصر ومحمد بن زايد.. وزيارة بومبيو مستوطنة بالضفة

من كشف أوباما أسباب تناقض تعامله مع احتجاجات مصر والبحرين ومكالمته مع الشيخ محمد بن زايد، مرورًا بما حدث خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مستوطنات الضفة الغربية والجولان، وتعليق سفارة السعودية على اختفاء مواطن بالفلبين، ورد رئيس شركة مودرنا على تساؤلات CNN بالعربية بشأن موعد عودة الحياة لطبيعتها.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أوباما يكشف أسباب التناقض في تعامله مع احتجاجات مصر والبحرين ومكالمة محمد بن زايد

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في كتابه الجديد "الأرض الموعودة"، الذي يتناول فيه مذكراته خلال توليه الرئاسة، أسباب التناقض في تعامل إدارته مع الاحتجاجات التي شهدتها مصر والبحرين عام 2011، وموقف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد من التصريحات الأمريكية ورؤيته للوضع آنذاك.



بومبيو: أمريكا ستعتبر بضائع المستوطنات "صناعة إسرائيلية".. وحركة المقاطعة "معادية للسامية"

بعد وقت قصير من وصوله إلى مصنع للخمور في مستوطنة بالضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة ستسمح بدخول البضائع المُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها "صُنعت في إسرائيل".



لغز اختفاء السعودي عبدالله الشريف في الفلبين منذ 2019.. السفارة تؤكد استمرار البحث

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، الأربعاء، بيانا حول قضية اختفاء الطيار السعودي، عبدالله الشريف أثناء رحلة طيران تدريبية جنوب البلاد في 17 مايو/ أيار 2019، مؤكدة استمرار عمليات البحث.



متى نعود للحياة الطبيعية؟ وكم جرعة تلزمكم من لقاح كورونا؟ رئيس مودرنا يجيب لـCNN بالعربية

تحدث نوبار أفيان، رئيس مجلس إدارة مودرنا، في مقابلة لـCNN بالعربية ضمن برنامج "شربل يستقبل"، وسلّط الضوء على أحدث التطورات التي حدثت فيما يتعلق بلقاح الشركة ضد فيروس كورونا، مجيباً على أسئلة كثيرة منها الموعد المتوقع لعودتنا إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى الجرعة اللازمة من اللقاح، بجانب مدة المناعة ضد فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح.



للعازبين فقط.. شركة طيران تساعدك في العثور على نصفك الآخر بـ"رحلة إلى اللامكان"

هل تريدون العثور على الحب؟ تقدم لكم "إيفا للطيران"، وهي إحدى أكبر شركات الطيران في تايوان، "رحلة إلى اللامكان"، والتي ستضمن لكم تجربة فريدة من نوعها.