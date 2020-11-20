(CNN)-- من توقعات وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لسياسة أمريكا القادمة تجاه المملكة، وتغريدة جديدة للكاتب تركي الحمد عن الإمام البخاري، وصولا إلى يقين ترامب بأنه خسر الانتخابات أمام بايدن، ونقل كأس السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وضّح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، موقف بلاده فيما يتعلق بسياسة أمريكا تجاه المملكة، مشيراً إلى أن بلاده "تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة كصديق، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً"، ومؤكداً أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، وأنه "لم تعمل دولتان في محاربة الإرهاب والتطرف أكثر من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
كشف مصدر مقرب ومطلع على تفكير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير يعلم أنه خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه بايدن، إلا أنه يؤخر عملية انتقال السلطة ويحاول جاهدا إلقاء ظلال الشك على نتائج الانتخابات في سبيل النيل من الديمقراطيين الذين شككوا بشرعيته بعد انتخابات 2016.
حذَر كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن، بوب باور، من "أن هناك ضررًا يلحق بالعملية الديمقراطية"، وانتقد جهود الرئيس دونالد ترامب القانونية لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وإعلان بايدن فائزًا بالسباق.