(CNN)-- من توقعات وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لسياسة أمريكا القادمة تجاه المملكة، وتغريدة جديدة للكاتب تركي الحمد عن الإمام البخاري، وصولا إلى يقين ترامب بأنه خسر الانتخابات أمام بايدن، ونقل كأس السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هل تتوقع السعودية تغييرًا في سياسة أمريكا تجاه المملكة؟.. الجبير يُوضح لـCNN

وضّح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، موقف بلاده فيما يتعلق بسياسة أمريكا تجاه المملكة، مشيراً إلى أن بلاده "تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة كصديق، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً"، ومؤكداً أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، وأنه "لم تعمل دولتان في محاربة الإرهاب والتطرف أكثر من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".



الكاتب السعودي تركي الحمد: تغريدتي عن البخاري فُهمت على نحو "غير صحيح"

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد، إن تغريدته حول الإمام البخاري، التي أثارت موجة انتقادات شديدة له، قد فُهمت على نحو "غير صحيح".



مقرب من ترامب لـCNN: الرئيس يعلم أنه خسر ولكن يريد النيل من الديمقراطيين

كشف مصدر مقرب ومطلع على تفكير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير يعلم أنه خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه بايدن، إلا أنه يؤخر عملية انتقال السلطة ويحاول جاهدا إلقاء ظلال الشك على نتائج الانتخابات في سبيل النيل من الديمقراطيين الذين شككوا بشرعيته بعد انتخابات 2016.



"ضرر حقيقي".. كبير مستشاري بايدن عن محاولة ترامب عرقلة التصديق على فوز بايدن

حذَر كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن، بوب باور، من "أن هناك ضررًا يلحق بالعملية الديمقراطية"، وانتقد جهود الرئيس دونالد ترامب القانونية لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وإعلان بايدن فائزًا بالسباق.



"الكاف" يعلن نقل نسخة 2020 من بطولة كأس السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر.