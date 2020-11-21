من افتتاح قمة العشرين بالسعودية، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر والإمارات، وإحباط أطباء السويد من جهود الحكومة في مواجهة كورونا.. وصولا إلى صورة الفنان المصري محمد رمضان مع فنان إسرائيلي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تحدي كورونا والتأهب لأوبئة المستقبل وعودة الاقتصاد في افتتاح العاهل السعودي قمة الـ20

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاحه قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، إن جائحة فيروس كورونا "سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية"، وأنه مازالت المعاناة قائمة جراء "هذه الصدمة غير المسبوقة".

بعد لقائه أمير قطر.. بومبيو في الإمارات ويناقش تسوية أزمات المنطقة مع محمد بن زايد

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، لدى زيارته الإمارات، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

"سيف العرب".. تدريب عسكري مشترك لـ6 دول عربية في مصر

تستضيف مصر تدريبًا عسكريًا مشتركاً، اسمه "سيف العرب"، في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر تشرين الثاني، بمشاركة في 6 دول عربية.

أطباء سويديون محبطون بسبب افتقار البلاد لإجراءات صارمة لمكافحة كورونا

كانت السويد تعتمد على استراتيجية أكثر استرخاءً نسبيًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع فيروس كورونا ، ولكن مع انتشار فيروس كورونا مرة أخرى ، أخبر أطباء الخطوط الأمامية شبكة CNN أنهم محبطون من عدم وجود تدابير أكثر صرامة

حذف صورة احتضان محمد رمضان لـ"أشهر فنان في إسرائيل" بعدما أثارت تفاعلا

حذف المغرد الإماراتي حمد المزرعي، صورة جمعته مع الفنان المصري محمد رمضان و"أشهر فنان في إسرائيل"، حسب قوله، بعدما أثارت تفاعلا واسعاً عبر موقع تويتر.