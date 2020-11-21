من افتتاح قمة العشرين بالسعودية، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر والإمارات، وإحباط أطباء السويد من جهود الحكومة في مواجهة كورونا.. وصولا إلى صورة الفنان المصري محمد رمضان مع فنان إسرائيلي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاحه قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، إن جائحة فيروس كورونا "سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية"، وأنه مازالت المعاناة قائمة جراء "هذه الصدمة غير المسبوقة".
كانت السويد تعتمد على استراتيجية أكثر استرخاءً نسبيًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع فيروس كورونا ، ولكن مع انتشار فيروس كورونا مرة أخرى ، أخبر أطباء الخطوط الأمامية شبكة CNN أنهم محبطون من عدم وجود تدابير أكثر صرامة