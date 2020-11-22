من ختام قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية افتراضيا بسبب جائحة كورونا، إلى تصريح منصف السلاوي رئيس الفريق الأمريكي المكلف بجهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، بالموعد المتوقع لأول تطعيم بعد الموافقة على اللقاح، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



الملك سلمان في ختام قمة الـ20: نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لشعوب العالم

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى، وذلك في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين حول "الاقتصاد القائم على تدوير الكربون" لحماية الأرض من التغير المناخي.



السلاوي يوضّح لـCNN متى سيتم تطعيم أول شخص بلقاح كورونا بعد الموافقة عليه

قال الدكتور منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلف بجهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بأنه سيتم تطعيم قرابة مليوني شخص بأمريكا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، داعيا الناس إلى “الاستماع إلى الخبراء والنظر إلى البيانات والبقاء متفتحين“، ومعرباً عن أمله بأنهم سوف يوافقون على تلقي اللقاح.



لقاحا "فايزر" ومودرنا ضد فيروس كورونا.. كيف سيغيران من تجارب السفر حول العالم؟

بعد الإعلان عن فعالية لقاح شركتي "فايزر" و"مودرنا"، ضد فيروس كورونا، منح هذا الخبر الأمل للعالم في نهاية قريبة للجائحة. وكان لهذا الخبر تأثيراً ملحوظاً على قطاع السفر المحاصر بالقيود منذ بدء جائحة كورونا، إذ ارتفعت أسعار أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية، كما شهد منظمو الرحلات ارتفاعاً في عمليات البحث والحجوزات لعام 2021.



في تعليق سياسي نادر لـCNN.. كيف يرى بيل غيتس رفض ترامب الاعتراف بالخسارة؟

أدلى الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بتعليق سياسي نادر في مقابلة لشبكة CNN، حيث قال إن "هناك الكثير على المحك فيما يتعلق بكيفية سماح ديمقراطيتنا بالانتقال السلمي. أنا آمل أن يتم تفعيل جهود الانتقال بشكل سريع"، في إشارة إلى رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



محمد رمضان وسط ضجة صورته مع مطرب إسرائيلي: محاولة لإيقاف نجاحي وشعبيتي

دافع الفنان المصري محمد رمضان عن صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، معتبرا أن الانتقادات التي يواجهها بسبب الصورة هي محاولة لإيقاف نجاحه وشعبيته.