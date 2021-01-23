توب 5: رحيل لاري كينغ واحتجاجات روسيا.. وعام على إغلاق ووهان

من تمسك السعودية بموقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واحتجاجات مؤيدي المعارض أليكسي نافالني في روسيا، ورحيل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ، وذكرى مرور عام على إغلاق مدينة ووهان الصينية أول بؤرة لفيروس كورونا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على موقف بلاده تجاه السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية

أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، السبت، ما وصفته بـ"حملة منظمة" لقمع حرية التعبير في روسيا، تزامنا مع موجة تظاهرات في العديد من المدن.

توفي لاري كينغ، مذيع شبكة CNN لفترة طويلة، الذي أصبح أيقونة مميزة من خلال مقابلاته مع عدد لا يحصى من صانعي الأخبار حول العالم.

قبل عام، شاهد العالم مدينة صينية تتعرض لفرض حظر شديد وإغلاق تام لاحتواء ما كان يُعرف حينها باسم فيروس ووهان. كانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة نقطة الصفر لما سُمي فيما بعد كوفيد 19.

قد تكون سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها للمرة الأولى في المملكة المتحدة أكثر فتكًا من السلالات السابقة، وفقًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون. وشرح كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، باتريك فالانس، الأدلة. وقال فالانس إن المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم السلالة الجديدة لا يبدو أنهم معرضون لخطر الموت أكثر من أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بالنوع الأصلي للفيروس