من إعلان إسرائيل افتتاح سفارتها لدى الإمارات، وحديث إيران عن مخاوف السعودية "الخيالية"، وتراجع إيرادات لأعمال ترامب التجارية، وأول تعليق من بيرني ساندرز على ردود الفعل تجاه إطلالته وقفازاته في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها لدى الإمارات، الأحد، تزامنا مع مصادقة أبوظبي صادق على إنشاء سفارة لها في تل أبيب، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وصفت الخارجية الإيرانية، الأحد، المخاوف السعودية حول اليمن بـ"الخيالية" وأكدت أنها على استعداد للحوار مع الرياض وحل القضايا العالقة، مشددة في سياق منفصل على أنها لن تقبل الوساطة السياسية القطري للإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية

يسلط تقرير مراسلة CNN راندي كاي الضوء على انخفاض الإيرادات الذي شهدته مختلف الشركات المدرجة في نموذج الإفصاح المالي النهائي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وسط جائحة كوفيد - 19 وتداعيات الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.

أظهرت دراستان هذا الأسبوع أن هناك أسبابًا للقلق بشأن سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا. لقد نظروا إلى هذه السلالة من الفيروس وحاولوا معرفة ما يحدث عندما نضع أجسامًا مضادة ضدها، من أشخاص كان لديهم إصابة بالفيروس سابقًا، وما رأوه هو أن تلك الأجسام المضادة غالبًا لا تعمل بشكل جيد ضد الفيروس، ولذا، فهم يشعرون بالقلق من أن الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح قد تتمتع بالمشكلة ذاتها

تفاعل السناتور بيرني ساندرز مع ردود الفعل تجاه لقطات مصورة للحظة حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي انتشرت بشكل كبير في شكل أعمال طريفة وساخرة، قائلا إنه "شيء جيد وليس مجرد شيء ممتع، يحول اللحظة إلى جهد خيري".