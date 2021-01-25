من قرار المحكمة العليا الأمريكية إغلاق قضية تلقي ترامب مكافآت أو هدايا من حكومة خارجية أو محلية، إلى قرار من بايدن سيلغي قرار ترامب بحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش، منها إلى إعلان قطر موقفها من استهداف السعودية، وصولا إلى إقالة أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد من تدريب النادي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قررت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، عدم عقد جلسات استماع في القضية المتعلقة بما إذا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد خرق القانون بما يخص منع الرئيس من تلقي مكافآت أو هدايا من حكومة خارجية أو محلية

من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا لإلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش، وذلك خلال اجتماع سيعقده مع وزير الدفاع، لويد أوستن، الإثنين

أعلنت دولة قطر، الإثنين، موقفها من حادثة اعتراض وتدمير مقذوف جوي كان في طريقه إلى الرياض، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم

أكدت شركة مودرنا أن لقاحها ينتج أجساما مضادة قادرة على مواجهة السلالتين الجديدتين من فيروس كورونا المكتشتفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا على التوالي، وفق بيان إعلامي صدر عن الشركة الإثنين.

تمت إقالة أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد من تدريب النادي بعد 18 شهرًا على رأس فريق جنوب لندن.