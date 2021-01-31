توب 5: مظاهرات روسيا مستمرة.. ودبي تقود تحالفاً لتوزيع 2 مليار لقاح

من مظاهرات روسيا وتحذيرات السعودية لمواطنيها وانتقادات أمريكا لموسكو، وقيادة دبي تحالف عالمي لتوزيع 2 مليار جرعة لقاح في الدول النامية، وزيارة نائب رئيس المجلس السيادي بالسودان إلى قطر، وإحالة مواقع وصحف مصرية للتحقيق بسبب "مواد غير أخلاقية".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وجهت السفارة السعودية في روسيا، الأحد، تحذيرا إلى المواطنين السعوديين وسط المظاهرات التي تشهدها روسيا، فيما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة السلطات الروسية استخدام "الأساليب القاسية" ضد المتظاهرين والصحفيين.

أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر شبكة الإنترنت، الأحد، من مدينة تشيليابينسك الروسية ضباط شرطة وهم جاثمون فوق رجل يحتجزونه، بينما ردد أنه لا يستطيع التنفس.

أعلنت دبي تشكيل تحالف لوجستي سيتكفل بالتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأحد

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي بحث مع المسؤولين القطريين العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية من بينها أزمتي "سد النهضة" والحدود مع إثيوبيا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، إحالة عدد من المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، لـ"إسرافها" في نشر مواد غير أخلاقية