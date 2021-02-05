من انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وردود فعل أوروبية بعد طرد روسيا دبلوماسيين شاركوا في احتجاجات ضد حبس نافالني، وملامح سياسة بايدن تجاه اليمن وروسيا والسعودية، واعتقال زعيم القاعدة في اليمن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية، التي ستقود البلاد حتى تنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول

أدانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة، قرار موسكو طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارات ألمانيا والسويد وبولندا.

كشف بايدن عن منهجية جديدة سميت "الدبلوماسية أولاً" في وزارة الخارجية، حيث يعمل عبر عدد كبير من قضايا السياسة الخارجية. ويشمل ذلك إعادة تقوية العلاقات بين حلفاء الولايات المتحدة التي انهارت في ظل الإدارة السابقة. ومواجهة خصوم الولايات المتحدة بما في ذلك روسيا والصين.

كشف تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن خالد باطرفي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن معتقل منذ "أشهر"، وذلك في تطور قد يفتح "منجم ذهب من المعلومات" لوكالات مكافحة الإرهاب التي تعمل ضد أنشطة تنظيم القاعدة في العالم.

أثارت تصريحات لقائد نادي الدحيل القطري، المعز علي، موجة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تعليقه على خسارة فريقه من الأهلي المصري، في أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.