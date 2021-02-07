من إلغاء السعودية إعدام الناشط الشيعي علي النمر، ورفض الرئيس الأمريكي المبادرة بإلغاء العقوبات على إيران، وقول السيسي إنه لا يبني كباري فقط لتطوير وضع مصر، إضافة إلى توقعات أداء الاقتصادي الخليجي ومصر ولبنان بعد المصالحة مع قطر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد محمد النمر، والد الشاب السعودي علي النمر، المحكوم عليه بالإعدام، لـCNN، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تتولى قضايا الإرهاب، قد ألغت، الأحد، حكم الإعدام بحق علي وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات، قضى منها أكثر من 9 سنوات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تبادر برفع العقوبات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حسب مقطع من مقابلة لبرنامج Face the Nation عبر قناة CBS، صباح الأحد.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده ستكون مستعدة للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب، مشيرا إلى أن القاهرة "تقاتل في التفاوض" بهدف حماية حقوق المصريين في قضية سد النهضة

أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إلى أن المصالحة الخليجية، "رغم عدم معرفة تفاصيلها، إلا أنها خطوة إيجابية"، مؤكداً أن ذلك سيرفع من معدلات التبادل التجاري بين دول الخليج. وأضاف أزعور أنه "ليس من المتوقع رؤية انعكاسات هذا الاتفاق سريعاً، ولكنها خطوة نحو مستقبل أفضل".

وصف لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، الأهلي بـ"بيارن ميونخ مصر"، مشيرا إلى أن الفريق المصري وقد لعب العديد من المباريات دون هزيمة