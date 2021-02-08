توب 5: رسالة من محمد بن راشد حول "مسبار الأمل".. وإيران تحتج لدى روسيا

من توجيه حاكم دبي رسالة للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الإماراتي قبل ساعات قليلة من محاولة "مسبار الأمل" الدخول إلى مدار كوكب المريخ، إلى إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديم مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب كلمة "الخليج العربي"، ومنها إلى تعقيب وزارة الخارجية الأمريكية على استمرار جماعة الحوثي في اليمن باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وجه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الإماراتي قبل ساعات قليلة من محاولة "مسبار الأمل" الدخول إلى مدار كوكب المريخ.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديم مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب كلمة "الخليج العربي"، معربة عن رفضها لاستخدام هذا الوصف بدلا من "الخليج الفارسي".

عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، على استمرار جماعة الحوثي في اليمن باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى الخطوات التي يقوم بها الرئيس، جو بايدن لإنهاء هذه الحرب.

أشار وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى أن "اتفاقيات إبراهيم"، التي عقدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة، لا تضع بلاده في موقف ضعف، موضّحاً أنها تظهر "أن جيراننا لم يتعلموا أنه لا يمكنهم شراء الأمن من الخارج"، ومضيفاً أنه "يجب أن ينبثق حل المشكلات في منطقتنا من منطقتنا، وتقف إيران على استعداد للعمل معهم"، في إشارة إلى دول الخليج.

تستعد الحكومة الأردنية لإطلاق حملات "واسعة" لتشجيع الأردنيين والمقيمين في البلاد، للحصول على المطاعيم ضد فيروس كورونا، استنادا إلى تنفيذ اتفاقيات توريد جديدة مرتقبة من المطعوم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن حصل نحو 40 ألف شخص فقط على المطعوم،