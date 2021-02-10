توب 5: إطلاق لجين الهذلول وهجوم مطار أبها.. وقرقاش يغادر خارجية الإمارات

من إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد قرابة 3 سنوات على احتجازها، والهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، وآخر تطورات محاكمة ترامب وعلاقتها بمجموعة "QAnoun"... وصولا إلى ما كشفه خبير بمنظمة الصحة العالمية عن ما وجده في ووهان أول بؤرة لكورونا في الصين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء "تعديل وزاري مصغر"، أبرزه خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من الوزارة وانضمام الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، الذي كان يعمل سفيرا للإمارات بالسعودية.