توب 5: إطلاق لجين الهذلول وهجوم مطار أبها.. وقرقاش يغادر خارجية الإمارات

من إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد قرابة 3 سنوات على احتجازها، والهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، وآخر تطورات محاكمة ترامب وعلاقتها بمجموعة "QAnoun"... وصولا إلى ما كشفه خبير بمنظمة الصحة العالمية عن ما وجده في ووهان أول بؤرة لكورونا في الصين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها بعد 1000 يوم على احتجازها

أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها يوم الأربعاء، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها في 2018.



عاصفة ومحاكم عسكرية ومراسم لتنصيب ترامب.. ما أهمية "4 مارس" لـQAnon ومناصريها بأمريكا؟

جوليان فيلد، مؤسس ومنتج ومضيف مشارك لبودكاست QAnon Anonymous، يشرح في هذا الفيديو سبب اعتقاد بعض الأمريكيين أن دونالد ترامب سيتم تنصيبه رئيساً في 4 مارس/ آذار المقبل.



السعودية: صور أولية لآثار هجوم حوثي على مطار أبها.. وحطام لمُسيرات "إيرانية"

بثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية صورًا أولية لآثار هجوم شنته جماعة الحوثيين في اليمن على مطار أبها الدولي، الأربعاء.



أنور قرقاش يغادر الخارجية الإماراتية.. وشخبوط بن نهيان وزير دولة

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء "تعديل وزاري مصغر"، أبرزه خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من الوزارة وانضمام الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، الذي كان يعمل سفيرا للإمارات بالسعودية.



أصل فيروس كورونا.. خبير بمنظمة الصحة العالمية يكشف ما وجده في ووهان

تتحدث مذيعة CNN، بيكي أندرسون، مع عالم الحيوانات البريطاني الدكتور بيتر دازاك، أحد الخبراء في منظمة الصحة العالمية المشاركين في مهمة تتبع مصدر فيروس كورونا في ووهان، الصين.