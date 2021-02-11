توب 5: ذكرى تنحي مبارك.. ومدير أول بعثة إماراتية للمريخ يتحدث لـCNN

من ذكرى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 وما يتذكره مراسلا CNN عن تلك اللحظة، ومدير مشروع أول بعثة إماراتية للمريخ يتحدث إلى CNN، وفوز الأهلي المصري ببرونزية مونديال الأندية، وصولا إلى مقاطع فيديو من مساءلة ترامب تُظهر دوره في التحريض على اقتحام الكونغرس.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد 10 سنوات من تنحي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، تحدث كل من مراسلي CNN هالة غوراني وبن ويدمان عن ذكرياتهم إبان تغطية الثورة في مصر، وكيف تغيرت البلاد منذ ذلك الحين.

في الـ9 من فبراير/ شباط 2020، أعلن عمران شرف، مدير مشروع أول بعثة للمريخ في الإمارات، أن بلاده أصبحت أول دولة عربية والخامسة عالمياً تصل إلى كوكب المريخ. في مقابلة حصرية مع CNN، تحدث شرف عن مشاعره في تلك اللحظة. إليكم ماذا قاله.

توفي الفنان المصري علي حميدة، الخميس، عن عمر يناهز 55 عامًا، متأثرًا بوعكة صحية دامت لنحو شهر.

أظهر مديرو المساءلة في مجلس النواب مقاطع فيديو جديدة عنيفة توثّق أحداث الشغب في الكابيتول كجزء من قضيتهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. يطرح وولف بليتزر من CNN سؤالاً حول فاعلية الأدلة في إقناع المشككين من الجمهوريين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب.

فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية في قطر، بعد فوزه على منافسه بالميراس البرازيلي عبر ركلات الترجيح.