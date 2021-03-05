توب 5: البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للعراق.. ولقطات مروعة من ميانمار

(CNN)-- من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، وتهديدات حاكم مصرف لبنان لوكالة بلومبرغ، واللقطات المصورة المروعة للوضع في ميانمار، وإحباط إيران محاولة اختطاف طائرة ركاب كانت ستهبط في "دولة خليجية"، وصولا إلى ملياردير ياباني يحب عن أشخاص يشاركونه رحلته إلى الفضاء.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البابا فرنسيس: العراق عاني آثار كارثية للحروب والصراعات.. وينبغي إنهاء الخلافات

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العراق عاني من آثار كارثية للحروب والإرهاب والصراعات الطائفية، مُعتبرًا أن ضررها وجروحها "الأعمق بكثير" ستستغرق سنوات للشفاء.



بعد تقرير عن عقوبات أمريكية محتملة ضده.. حاكم مصرف لبنان يهدد بلومبرغ بدعاوى قضائية

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عزمه رفع "سلسلة دعاوى قانونية" ضد وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية العالمية، بعد تقرير للوكالة تحدث عن نية الولايات المتحدة توقيع عقوبات محتملة عليه.



صور مروعة تظهر من ميانمار.. والقمع الوحشي يطال المدنيين والمسعفين

يُعتقد أن المجلس العسكري في ميانمار قتل أكثر من 54 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد الانقلاب الذي شهدته ميانمار في 1 فبراير/ شباط الماضي. تقرير مراسلة CNN بولا هانكوكس يفصّل آخر التطورات.



إيران: إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب.. ومنفذ "المؤامرة" كان يعتزم الهبوط في دولة خليجية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب مدنية إيرانية، مساء الخميس، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية كان يعتزم الهبوط في دولة خليجية.



ملياردير ياباني يبحث عن 8 أشخاص يشاركونه رحلته للفضاء مجاناً.. والتقديم مفتوح لأي شخص

يبحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن 8 أفراد من العامة للانضمام إليه في رحلة تستغرق 6 أيام حول القمر. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في عام 2023 على متن صاروخ Starship التابع لشركة سبيس إكس، يمكن لأي شخص التقديم من الآن وحتى 14 مارس/ آذار، وستكون الرحلة مجانية.