من مؤتمر الحكومة الأردنية بشأن الاعتقالات الأخيرة ومصير ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وموقف السعودية من الرئيس السوري بشار الأسد، وتفاصيل ما حدث في الموكب الذهبي للمومياوات الملكية بشوارع القاهرة، وتحذيرات البنك الدولي من تصاعد ديون دول الشرق الأوسط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عدد من طالتهم الاعتقالات الأخيرة، ممن قال إنهم كانوا على صلة بـ"مخطط لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن الأردن"، وإذا ما كانت هناك اتهامات حالية إليهم.

أوضح وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، موقف بلاده من دمشق ومن الرئيس بشار الأسد، قائلاً إن المملكة تأمل أن "تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا".

ظهرت المومياوات القديمة لفراعنة مصر من أماكن استراحتها وتم عرضها في شوارع القاهرة بحثًا عن منزل جديد. إليكم تفاصيل "موكب الفراعنة الذهبي".

تُثار المزيد من المخاوف حول لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا بعد أن قال مسؤولو الصحة البريطانيون إنهم اكتشفوا أن 30 شخصًا حصلوا على هذا اللقاح أظهروا بالفعل علامات تجلط في الدم.

حذّر البنك الدولي من أن ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بنسبة 8٪، بينما توقع بلوغ متوسط الدين بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة حوالي 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي.