توب 5: قطار طوخ حادث جديد لسكك حديد مصر.. وحرب كروية في أوروبا

من حادث قطار طوخ في مصر، ونفي هيئة قناة السويس أنباء عن نتائج التحقيق في حادث جنوح "إيفرغيفن"، وقول رئيس برلمان إيران إن الرد على هجوم منشأة نطنز النووية ضرورة حتمية، وفتح باب الترشح أمام بشار الأسد في انتخابات الرئاسة السورية، وحرب كروية في أوروبا بسبب مساعي إنشاء بطولة "سوبر ليغ".. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أعلنت السلطات المصرية عن وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، الأحد، أسفر عن إصابة نحو 100 شخص، في خامس حادث قطارات تشهده مصر خلال أقل من شهر.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات محلية أوروبية أخرى، الأحد، رفضهم لمساعي إنشاء بطولة كروية جديدة، تسمى "السوبر الأوروبي" أو "سوبرليغ".

نفت هيئة قناة السويس، الأحد، صحة الأنباء التي تم نشرها عن نتائج التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي عطلت الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع قبل تعويمها.

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، الأحد، أن الرد على ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على منشأة نطنز النووية "ضرورة حتمية"، مؤكدا أنه "سيأتي في الوقت المناسب".

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (مجلس النواب)، حمودة الصباغ، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد ابتداء من 19 إبريل/نيسان، وحدد موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي للمواطنين في الداخل والخارج