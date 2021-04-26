من تعليق أردوغان على اعتراف بايدن بـ"الإبادة" بحق الأرمن، إلى ردود الفعل على دعوة ناصر الدويلة لاحتجاج بـ"أبواق السيارات" في الكويت، مروراً بإعلان لجنة تحقيق برلمانية عراقية إلى أن سخان طعام كهربائي وراء حريق مستشفى ابن الخطيب، وصولاً إلى كارثة كورونا في الهند. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من الشرق الاوسط والعالم.

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بسبب اعترافه بأن أحداث 1915 بحق الأرمن تمثل "إبادة" مشيرا إلى ان مهمة التأريخ يجب أن تترك للمؤرخين لا الساسة، وأشار إلى أن المذبحة بحق الأرمن لم تكن إلا عملية "تبديل أمكنة" راح ضحيتها 150 ألف شخص نتيجة الأوبئة والأحداث الأمنية.

أثارت دعوة النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، لتنظيم احتجاج في بلاده عبر إطلاق "أبواق السيارات"، الإثنين، ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ دعى عدد من المغردين الشعب الكويتي للحذر من هذه الدعوات متهمين الإخوان المسلمين بالوقوف خلفها.

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في قصر الحسينية، حيث جرى بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.

ألقت لجنة تحقيق برلمانية عراقية اللوم على سخان طعام كهربائي يستخدمه أفراد الأسرة الذين يزورون مرضى فيروس كورونا، في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أسفر عن مقتل 82 وإصابة 110 مساء السبت، وفقًا للنتائج الأولية للتحقيق.

​​​​​​​​​​​​​​تكافح الهند موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا تقتل الآلاف كل يوم حيث سجلت البلاد أكثر من مليون حالة جديدة في ثلاثة أيام فقط. بدأت المرافق الطبية في النفاد من الأكسجين وأسرّة العناية المركزة، وترك المرضى خارج المستشفيات في انتظار الرعاية.