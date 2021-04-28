من تواصل التفاعلات حول التسريب الصوتي لوزير خارجية إيران عن قاسم سليماني، ومراسل CNN يبيّن التغييرات في لهجة ولي عهد السعودية تجاه بعض القضايا خلال فترة إدارة ترامب وبايدن، مرورًا بتداول تسجيل صوتي حول "تدهور الوضع الوبائي بالمحافظات" في مصر، وصولا إلى محادثات بيع 1٪ من أرامكو... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

روحاني: أعداء إيران سربوا تسجيل ظريف.. سليماني شخصية استثنائية.. وترامب كان "عميلاً"

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، يهدف لإثارة الخلافات الداخلية، واصفا قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، بأنه "شخصية استثنائية".

من إدارة ترامب إلى بايدن.. مراسل CNN يبيّن التغييرات في لهجة ولي عهد السعودية ببعض القضايا

يبيّن مراسل CNN، جون دفتيريوس، التغييرات في لهجة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق ببعض الملفات الإقليمية، والوضع الراهن في العلاقات بين الرياض وواشنطن.

مصر.. تداول تسجيل صوتي حول "تدهور الوضع الوبائي بالمحافظات".. ووزارة الصحة ترد

ردت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، على تسجيل صوتي يتم تدواله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تدهور الوضع الوبائي بالمحافظات".

محادثات لبيع 1٪ من أرامكو السعودية لمستثمر أجنبي كبير.. ما الدول المرشحة؟

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، إن هناك محادثات لبيع 1٪ من شركة أرامكو السعودية لمستمثر أجنبي كبير، دون أن يتطرق إلى الكثير من التفاصيل. مراسل CNN جون دفتيريوس يستعرض بعض الدول التي قد تكون من بين مقدمة المرشحين لشراء هذه الحصة.

"هزت الأمة".. ما الذي فعله مودي حتى وصلت الهند لكارثة موجة كورونا الثانية؟

في يناير، أعلن رئيس وزراء الهند التغلب على فيروس كورونا. وأعطى ناريندرا مودي الضوء الأخضر لمهرجان ديني ضخم لمدة شهر وعقد تجمعات سياسية كبيرة. الآن، الهند في ظل موجة ثانية مدمرة مع إصابات جديدة تصل إلى أكثر من 300 ألف في اليوم. المستشفيات تتعرض للازدحام ونقص الأكسجين يقتل الناس. هل تخلت حكومة الهند عن حذرها في وقت مبكر جدًا؟