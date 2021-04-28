من تواصل التفاعلات حول التسريب الصوتي لوزير خارجية إيران عن قاسم سليماني، ومراسل CNN يبيّن التغييرات في لهجة ولي عهد السعودية تجاه بعض القضايا خلال فترة إدارة ترامب وبايدن، مرورًا بتداول تسجيل صوتي حول "تدهور الوضع الوبائي بالمحافظات" في مصر، وصولا إلى محادثات بيع 1٪ من أرامكو... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، إن هناك محادثات لبيع 1٪ من شركة أرامكو السعودية لمستمثر أجنبي كبير، دون أن يتطرق إلى الكثير من التفاصيل. مراسل CNN جون دفتيريوس يستعرض بعض الدول التي قد تكون من بين مقدمة المرشحين لشراء هذه الحصة.
في يناير، أعلن رئيس وزراء الهند التغلب على فيروس كورونا. وأعطى ناريندرا مودي الضوء الأخضر لمهرجان ديني ضخم لمدة شهر وعقد تجمعات سياسية كبيرة. الآن، الهند في ظل موجة ثانية مدمرة مع إصابات جديدة تصل إلى أكثر من 300 ألف في اليوم. المستشفيات تتعرض للازدحام ونقص الأكسجين يقتل الناس. هل تخلت حكومة الهند عن حذرها في وقت مبكر جدًا؟