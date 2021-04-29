من أبرز ما ورد في خطاب بايدن أمام الكونغرس عن نزاعات الشرق الأوسط وإفريقيا، وموقف لجين الهذلول من التطبيع يثير تفاعلا، مرورًا بالتحقيق في هجوم غامض قرب البيت الأبيض، والصين تطلق المكون الرئيسي لمحطة الفضاء الخاصة بها، وصولا إلى ما رصدته كاميرا CNN من محارق جثث مكتظة بموتى كورونا في الهند.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.
كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات خاصة لشبكة CNN، أن السلطات الأمريكية تحقق في هجوم غامض محتمل قرب البيت الأبيض يبدو مشابهاً للهجمات الغامضة التي تعرض لها دبلوماسيين بالسفارة الأمريكية في كوبا وروسيا والصين أيضاً.