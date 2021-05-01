من حديث دبلوماسيين أوروبيين عن آخر تطورات مفاوضات الاتفاق النووي، واستقبال الأردن أول رحلة طيران لمجموعة سياحية منذ بداية كورونا في العقبة، واعتذار مدونة كويتية لـ"الشعب السعودي" بعد تعليق على قضية جمال خاشقجي، وتهديد أستراليا بسجن مواطنيها إذا حاولوا العودة من الهند بعد تسجيلها معدلات غير مسبوقة لكورونا، وطالبان تتبنى انفجارًا في أفغانستان.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

بدا المسؤولون الأوروبيون نبرة أقل تفاؤلاً من روسيا بشأن التقدم المحرز في المحادثات في فيينا كجزء من جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قائلين إنهم "لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم بشأن النقاط الأكثر أهمية".

وزارة السياحة اﻷردنية وهيئة تنشيط السياحة في البلاد السبت، عن وصول أول طائرة مجموعات سياحية من فئة الطيران العارض أو المؤجر "تشارتر"، منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي، حطّت في مطار الملك الحسين الدولي في محافظة العقبة جنوبا، قدمت من العا

قدمت المدونة والمغنية الكويتية، روان بن حسين، اعتذارها للشعب السعودي بعد تصريحات سابقة لها اعتُبرت "مسيئة"، إذ تداول لها بعض المغردين منشورا قديما تحدثت فيه عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

هددت أستراليا بسجن أي شخص يدخل البلاد من الهند، بما في ذلك مواطنيها، فيما سجلت الهند رقمًا قياسيًا للإصابات الجديدة لم تسجله أي دولة خلال يوم واحد.

قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، السبت، على تويتر، إن طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع الجمعة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 91 آخرين.