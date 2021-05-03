يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته مع CNN ضابطًا في البحرية يرتدي بدلة نفاثة وهو يقلع من قارب سريع، ويهبط على سطح السفينة HMS Tamar.

قالت شركة Gravity Industries يوم الاثنين إن البحرية الملكية البريطانية ومشاة البحرية الملكية تعاونتا مع الشركة المصنعة للبدلات النفاثة لتجربة كيفية استخدام تقنية بدلة الطيران في تنفيذ العمليات البحرية.

أمضى ريتشارد براوننغ، مؤسس Gravity ورئيس الاختبارات التجريبية، 3 أيام مع 42 من جنود الكوماندوز للمشاة البحرية الملكية على متن سفينة HMS Tamar، قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، لإجراء تدريبات لاستكشاف كيف يمكن للبدلات النفاثة أن تدعم عمليات الصعود البحري.