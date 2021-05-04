توب 5.. رفض رفع الحجز عن "إيفر غيفن".. واستقالة وزير الصحة العراقي

من رفض محكمة مصرية رفع الحجز عن سفينة "إيفرغيفن" بعد جنوحها في قناة السويس إلى استقالة وزير الصحة العراقي وتصيوت الحكومة على توصيات التحقيق في حريق "ابن الخطيب" مروراً بسقوط صاروخي كاتيوشا على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وإيران تعلن عن مصرع موظفة بالسفارة السويسرية إثر سقوطها من الطابق الـ18 لبرج سكني إلى تعاقد روما مع مورينيو "لبناء فريق جديد" بعد إقالته من توتنهام إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

قضت محكمة اقتصادية مصرية، الثلاثاء، برفض طلب التظلم المقدم من الشركة المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، لرفع الحجز عن السفينة، وسط المطالبة بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار.

قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي استقالته من منصبه، الثلاثاء، وذلك رغم إنهاء قرار "سحب اليد" (وقفه عن العمل)، الذي اتخذه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أعقاب حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة 100 آخرين.

أعلنت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء، عن سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" على قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية دون وقوع إصابات.

لقيت موظفة بالسفارة السويسرية في إيران مصرعها، وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن الدبلوماسية السويسرية سقطت من الطابق الـ18 لبرج سكني في طهران.

​​​​​​​أعلن نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب فريق كرة القدم، في عقد مدته 3 سنوات يستمر حتى 30 يونيو 2024، وسيبدأ مورينيو مهمته قبل موسم 2021-22، بحسب بيان للنادي.