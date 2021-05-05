من بدء محادثات "استكشافية" بين مصر وتركيا لـ"تطبيع العلاقات"، وتعليق رئيس وزراء السودان لـCNN على تهديد السيسي بدخول حرب حول سد النهضة، وتكليف زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ورئيس العراق يؤكد استضافة بلاده لقاءات سعودية إيرانية، وصولا إلى إنجاز رياض محرز ومانشستر سيتي بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

بدء "المحادثات الاستكشافية" بين مصر وتركيا لبحث "تطبيع العلاقات"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن بدء جلسة محادثات دبلوماسية مع تركيا في القاهرة، وذلك بعد سنوات من المقاطعة والتصريحات العدائية منذ الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

تهديد السيسي بدخول حرب حول سد النهضة.. رئيس وزراء السودان يعلق لـCNN

عقّب رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والتهديدات بدخول حرب حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على أن السيسي يريد كما هو الحال بالنسبة للسودان توضيح مدى جدية المسألة أمام المجتمع الدولي.

تكليف زعيم المعارضة في الكنيست بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو

كُلِف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد محاولة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، بعدما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بفشل جهوده الليلة الماضية، في الوصول إلى اتفاق مع حلفائه المحتملين.

الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران

صرح الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، خلال مقابلة مع معهد بيروت للأبحاث، بأن بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

رياض محرز ومانشستر سيتي.. 3 عوامل ساهمت بالإنجاز

ساهمت 3 عوامل رئيسية بتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، نستعرضها في هذه الحلقة ونسلط الضوء على دور رياض محرز في الإنجاز