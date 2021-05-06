توب 5: أمر بضبط وزير المالية القطري.. ورئيس الموساد في البحرين

من صدور أمر السلطات القطرية بالقبض على وزير المالية، وزيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إلى البحرين، ومبادرة "أول سبع خطوات" لتعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وزيارة وزير خارجية فرنسا إلى بيروت وسط انتقادات رئيس اللبناني، وصولا إلى احتمالات توجيه الجيش الأمريكي ضربة للصاروخ الصيني "التائه" في الفضاء قبل سقوطه على الأرض... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

قطر: النائب العام يأمر بالقبض على وزير المالية

أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الخميس، أمراً بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).



رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في المنامة.. ويلتقي كبار المسؤولين الأمنيين بالبحرين

أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، الخميس، زيارة إلى مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).



منظمات مصرية تطلق مبادرة "أول سبع خطوات" من أجل أوضاع حقوق الإنسان

أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن دعمها لمبادرة أطلقتها منظمات حقوقية مصرية باسم "أول سبع خطوات" من أجل أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



عون يستقبل وزير خارجية فرنسا وينتقد "المعنيين" بتشكيل الحكومة اللبنانية

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في قصر بعبدا، حيث وجه عون انتقادات لمن وصفهم بـ"المعنيين" بتشكيل الحكومة، وذلك وسط خلافات بينه وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.



هل يوجه الجيش الأمريكي ضربة للصاروخ الصيني "التائه" في الفضاء قبل سقوطه على الأرض؟

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب عن كثب حركة الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، والمتوقع أن يدخل الغلاف الجوي في 8 مايو/ أيار الجاري، ليسقط في مكان لا يُتوقع تحديده إلا قبل سقوطه بساعات قليلة.