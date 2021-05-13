توب 5: إسرائيل تستبعد وقف إطلاق النار.. وتوجيه من فاوتشي بشأن الكمامات

من تواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة واستبعاد إسرائيل وقف إطلاق النار الآن، إلى توجيه من الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بشأن الكمامات في المناطق المفتوحة لمن تلقى لقاح كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

متحدث باسم خارجية إسرائيل لـCNN: الآن ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار

قال ليور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الآن ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار، وذلك في ضوء تصاعد المواجهات مؤخراً بين حركة حماس وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق حماس لهدفها "بضرب إسرائيل وعدم دفع الثمن".



الرشق يكشف لـCNN ما طلبته حماس من مصر وقطر والأمم المتحدة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن مصر وقطر والأمم المتحدة تتواصل مع حماس بشأن الوساطة لإنهاء القتال مع إسرائيل.



فاوتشي: ضعوا كماماتكم جانباً عند الخروج إذا تلقيتم اللقاح بالكامل

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد - 19 إنه ليس هناك حاجة بارتداء الكمامات في الخارج، مشيراً إلى أنه "إذا كنت تدخل في مكان مزدحم تمامًا حيث يكون الناس ملاصقين جداً لبعضهم البعض، حينها ترتدي كمامة".



رسم بانورامي نادر يُظهر سيلاً من الحجاج بمكة في القرن الـ18 يُعرض في مزاد علني

يُقدم هذا النقش التاريخي الكبير مشهداً بانورامياً ومثيراً للإعجاب لمكة بالمملكة العربية السعودية، وهو معروض للبيع في مزاد بقيمة تتجاوز 25 ألف دولار.



كيف غيّر خطاب جون كينيدي الشهير مسار "سباق الفضاء" بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؟

في أبريل 1961، أصبح يوري غاغارين من الاتحاد السوفيتي أول إنسان يسافر إلى الفضاء. رداً على ذلك، وضع الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي لأمريكا هدفًا أكثر طموحًا. وفي خطاب شهير في جامعة رايس، أعلن كينيدي نيته بإرسال أول إنسان إلى سطح القمر. وحققت وكالة ناسا هدف كينيدي في عام 1969.