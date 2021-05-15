من اتصالات الرئيس الأمريكي مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن التهدئة، ونفي الكويت صحة رسالة إلى أمريكا حول إدراج مواطنين ومؤسسات على عقوبات إيران، وإعادة نشر مقطع فيديو لحسن نصرالله عن "الجهاد ضد السعودية"، وصولا إلى سبب إسقاط مراكز السيطرة على الأمراض تفويض ارتداء الأقنعة لمتلقي لقاح كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، و"أطلعه على العمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها"، حسبما أفاد حساب نتنياهو عبر تويتر، السبت.

تتزايد الاحتجاجات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط السبت ضد إسرائيل ولإحياء ذكرى يوم "النكبة". وأفادت مراسلة CNN، سلمى عبد العزيز من بيروت أن المتظاهرين اللبنانيين يتحركون للاحتجاج على طول السياج الحدودي.

ردت وزارة الخارجية الكويتية على تما تداوله حول رسالة من وزير الخارجية الكويتي لنظيره الأمريكي السابق، تضمنت إدراج أسماء لمواطنين ومؤسسات خالفوا العقوبات المتعلقة بإيران، نافية هذه الأنباء

أعاد مغردون نشر مقطع فيديو لكلمة قديمة للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، السبت، تحدث فيها عن أهمية "الجهاد" ضد السعودية وأن خطابه بعد التدخل العسكري السعودي في اليمن من أكثر الأمور التي يفتخر بها

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مجموعة جديدة من البيانات الصادرة عن دراسة كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ساهمت في إسقاط تفويض ارتداء الأقنعة على الأشخاص الملقحين بالكامل.