توب 5: بايدن والاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".. وصورة جديدة للشيخة لطيفة

من تصريحات الرئيس الأمريكي حول فرص تحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتقييم وزير الخارجية المصري لتطور العلاقات مع قطر، وظهور صورة جديدة للشيخة لطيفة " على شبكات التواصل الاجتماعي، ورئيس وزراء لبنان المكلف يتهم ميشال عون بتعطيل تشكيل الحكومة، وصولا لحديث رئيس شركة فايزر عن الحاجة لجرعة معززة للقاح كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رأى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، ألا وجود لسلام في الشرق الأوسط بدون قبول جيران إسرائيل بوجودها كدولة "يهودية مستقلة"، داعيا إلى البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب دامت 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر وفت بكل التزاماتها المرتبطة ببيان العٌلا في حين قطر نفذت عددا من التزاماتها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاجتماعات بهذا الشأن تسير بالطريق الصحيح

نُشرت صورة تُظهر الشيخة لطيفة "المفقودة"، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، الرئيس ميشال عون و"فريقه السياسي" إلى التوقف عن "محاربة طواحين الهواء"، متهمًا إياه بعرقلة خروج تشكيله لحكومة "الاختصاصيين" إلى النور.

مع استمرار مسؤولي الصحة في حث الناس على التطعيم، يقول البعض إن جرعة معززة للقاح فيروس كورونا قد تكون مطلوبة عاجلاً وليس آجلاً