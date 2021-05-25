توب 5.. الكشف عن موعد لقاء بايدن وبوتين.. ورسائل بين السيسي وأمير قطر

من الكشف عن مكان وزمان لقاء جو بايدن بفلاديمير بوتين، ومن رسائل متبادلة بين السيسي وأمير قطر، إلى استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز مواطنين، ومن بحث وزير الخارجية المصري ونظيره القطري سبل تعزيز "الأجواء الإيجابية"، ومنها إلى شركة حوّلت تسليم الطلبيات عبر الطائرات دون طيار إلى حقيقة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جينيف السويسرية في يونيو/حزيران المقبل، حسبما أكد البيت الأبيض الثلاثاء

شهد استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تبادلا للتحية بين الرئيس المصري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومدح متبادل بين الطرفين الثلاثاء

استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي، الثلاثاء، احتجاجا على احتجاز مواطنين أردنينين وطريقة تعامل إسرائيل مع الحادثة، وأعربت عن رفضها للمارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قصر التحرير بالقاهرة، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تتعاون شركة مانا الأيرلندية الناشئة للطائرات بدون طيار مع الشركات لتقديم توصيل مجاني للبقالة والوجبات. تخطط الشركة للتوسع في الولايات المتحدة قريباً.