من اعتقال قيادي كبير في الحشد الشعبي بالعراق، ونفي الشرطة العُمانية أنباء سقوط قتيل في "التجمعات" الشعبية، وأبرز محطات وزير الخارجية الأمريكي في زياته الأولى للشرق الأوسط، والتكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، وصولا إلى انتخابات الرئاسة السورية التي تراها دول غربية محاولة لاستعادة بشار الأسد شرعية نظامه.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مصدر حكومي عراقي، الأربعاء، إن تحقيقات جارية مع قاسم مصلح الخفاجي قائد عمليات الحشد الشعبي في غرب الأنبار (غرب البلاد)، في اتهامات جنائية منسوبة له، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ردت الشرطة العُمانية على أنباء سقوط قتيل بين المواطنان المتجمعين للمطالبات بتوفير وظائف لهم وإعطاء من أنهوا خدمتهم منهم مستحقاتهم، نافية هذه الأخبار التي وصفتها بـ"المغلوطة"

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الثلاثاء، في أول محطة له في جولته إلى الشرق الأوسط. كما التقى بلينكن برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله في وقت لاحق من اليوم ذاته. بعد ذلك الاجتماع، أعلن بلينكن أن إدارة بايدن ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتقديم 5.5 مليون دولار كمساعدات فورية لحالات الكوارث بغزة بالإضافة إلى مساعدات جديدة إضافية للشعب الفلسطيني.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الثلاثاء، وسط تفاعل حول الحالة الصحية الذي ظهر بها.

افتتحت مراكز الاقتراع في أنحاء سوريا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. ويترشح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية رابعة مدتها سبع سنوات. بينما أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء قبل الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو، قائلة إنها "لن تكون حرة ولا عادلة".