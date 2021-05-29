توب 5: سماح السعودية بدخول مواطني 11 دولة.. ونهائي أبطال أوروبا

من سماح السعودية بدخول القادمين إليها من 11 دولة، وسجال أمير سعودي وإعلامي لبناني حول إعادة انتخاب بشار الأسد والديمقراطية، وأمريكا تخصص 715 مليار دولار موازنة للجيش لمواجهة "أكبر تحد"، وخطر جديد يلوح في الأفق مع اقتراب خطر ثوران بركاني ثان بالكونغو، وصولا إلى علامات فارقة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بدخول القادمين من 11 دولة مع تطبيق ما يُعرف بـ"الحجر المؤسسي" عليهم

دار سجال بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد والإعلامي اللبناني حسين مرتضى، السبت، حول نتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 95.1%

تركز ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام المالي 2022، البالغة 715 مليار دولار، على الصين والاستعداد للمستقبل، وتخصيص الموارد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحث والتطوير.

قال المتحدث باسم الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو الجنرال كونستانت نديما، إن ما يقرب من 400 ألف نسمة (80 ألف أسرة)، فروا من مدينة غوما والمناطق المحيطة بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع اقتراب خطر ثوران بركاني آخر. وفي تقرير مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مواطنه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت، في مباراة ستشهد الكثير من العلامات التاريخية الفارقة، إليك ما يجب أن تعرفه عن هذه المباراة