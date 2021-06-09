من أول رد للرئيس الفرنسي على تعرضه لصفعة الوجه من أحد الأشخاص، وإدانة رئيس وزراء كندا مقتل أسرة مسلمة دهسًا، مرورًا بالضجة حول لقاء وتصريحات ممثل حماس مع الحوثيين، وفرض مجموعة G7 ضريبة 15% على الشركات العالمية وتبعات القرار على منطقة الخليج، وصولا إلى تصريحات جديدة من الفنانة آمال ماهر بعد اعتزال "خارج عن إرادتها"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ماكرون يعلق على صفعة الوجه و"الخوف" و"الغباء والعنف".. فماذا قال؟

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الصفعة التي تلقاها على وجهه، الثلاثلاء، قائلا إنه لن يرد إلا على "الغضب المشروع" وليس "الغباء والعنف".

ترودو يشارك في وقفة احتجاجية بعد مقتل أسرة مسلمة دهسًا: هجوم إرهابي.. وسنحارب الإسلاموفوبيا

انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى وقفة احتجاجية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، حيث قُتل 4 أفراد من أسرة مسلمة وأصيب طفل في عملية دهس متعمدة بشاحنة أثناء سيرهم قرب منزلهم، الأحد الماضي.

ضجة حول لقاء وتصريحات ممثل حماس مع الحوثيين.. والحركة توضح موقفها

وسط الضجة حول لقاء ممثل حركة حماس مع الحوثيين في اليمن وتصريحاته عن "المقاومة"، أكدت حماس، في بيان، أن أي تصرف أو تصريح يفهم منه أنه انحياز لأي طرف من أطراف النزاع باليمن "هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها".

بعد فرض G7 ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.. محلل يشرح لـCNN تبعات القرار على الخليج

توصلت مجموعة السبع مؤخرًا إلى اتفاقية تاريخية تفرض على الشركات متعددة الجنسيات دفع ضريبة لا تقل عن 15%. تحدث الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، حسين القمزي، عن تأثير القرار على دول مجلس التعاون الخليجي التي تجذب العديد من الشركات الكبرى. إليكم ما قاله.

بعد اعتزال "خارج عن إرادتها".. آمال ماهر: أمر بأكثر أوقات حياتي ضعفا وحسبي الله ونعم الوكيل

أكدت المطربة المصرية آمال ماهر، أنها تمر بأكثر فترات حياتها ضعفا، طالبة من جمهورها الدعاء لها وأكدت أنها لا نتنظر الفرج إلا من الله، وألمحت إلى أنها تتعرض لاستهداف أو ظلم