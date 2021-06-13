توب 5: لائحة اتهام "فتنة الأردن".. وخلاف "النقانق" بين ماكرون وجونسون

من مصادقة النائب العام الأردني على لائحة اتهام قضية الفتنة، وتصريحات وزير الخارجية المصري عن زيارة السيسي لقطر ورفع مستوى العلاقة مع تركيا، مرورًا بطرد حلفاء نتنياهو من جلسة عاصفة بالكنيست بعد مقاطعتهم نفتالي بينيت، وجونسون ينفي خلافه مع ماكرون بسبب حديث "النقانق"، وصولا إلى إهداء ستيرلينغ إنجلترا فوز ثمين على كرواتيا في يورو 2020... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، على لائحة الاتهام في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية التي نقلت عن مصدر بالمحكمة قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الأسبوع المقبل.

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن بلاده تعمل على "طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات" في العلاقات مع قطر، وأن عملية استعادة العلاقات مع تركيا هي "عملية متدرجة".

في خطابه الأخير قبل التصويت الحاسم على الثقة في حكومته، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين نفتالي بينيت بالوحدة، حيث واجه وابلا من الإساءات من حلفاء بنيامين نتنياهو.

تجاهل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التقارير التي تتحدث عن خلاف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اتفاقية تجارية، حيث لا تزال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على قضايا أخرى في قمة مجموعة السبع في كورنوال بإنجلترا.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا ثمينا في قمة مباريات المجموعة الرابعة على نظيره الكرواتي بهدف نظيف، السبت، ليتصدر المجموعة مؤقتا.







