توب 5: أول قمة رئاسية بين بايدن وبوتين.. والسعودية تسمح بصلاة الجنائز

من انعقاد أول قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرار السلطات السعودية بالسماح بصلاة الجنائز في الجوامع والمساجد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

على أرض محايدة.. بايدن وبوتين يعقدان أول قمة رئاسية بينهما

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أول قمة رئاسية بينهما منذ وصول بايدن للسلطة، في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك وسط توتر كبير في العلاقات بين البلدين وبين الرئيسين اللذين تبادلا وصف بعضهما البعض بـ"القاتل".

مستشار أردوغان يربط أحكام "فض اعتصام رابعة" بأزمة سد النهضة: إجراء احترازي

هاجم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، السلطات المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة"، وربط بين صدور الأحكام وأزمة "سد النهضة"

السعودية تسمح بصلاة الجنائز في الجوامع والمساجد.. وتحدد الاشتراطات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، أنه تم السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة

أمريكا وأوروبا تحسمان نزاعًا استمر 17 عامًا حول دعم "بوينغ" و"إيرباص"

قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتسوية نزاع دام 17 عامًا حول مقدار دعم كل منهما لأكبر شركة لتصنيع الطائرات. أدى الخلاف حول الدعم الحكومي - لبوينغ في الولايات المتحدة وإيرباص في الاتحاد الأوروبي - إلى فرض كلا الجانبين تعريفة بمليارات الدولارات على صادرات بعضهما البعض، بدءًا من الجرارات إلى الويسكي.

بعد تصرف مشابه من رونالدو.. بوجبا يزيل زجاجة "جعة" خلال مؤتمر صحفي

في حركة مماثلة لما قام به النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أزال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة جعة من أمامه خلال مؤتمر صحفي عقده بعد فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف