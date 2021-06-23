توب 5: تعيين سفير مصري لدى قطر.. وإدراج بيتكوين في "ناسداك دبي"

من إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقرار جمهوري بتعيين "سفير فوق العادة" لدى قطر، إلى إعلان وزارة الصحة السعودية عن السماح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا، وإدراج صندوق بيتكوين في بورصة "ناسداك دبي" للمرة الأولى بالمنطقة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السيسي يصدر قرارًا بتعيين "سفير فوق العادة" لدى قطر

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين "سفير فوق العادة" لدى قطر، للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من قطر، قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف عام 2017.

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن اعتماد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تتطلب "صبر أيوب".. محاولة لترميم جزء من ماضي لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

حطم انفجار ميناء بيروت العام الماضي عشرات القطع النادرة من الأواني الزجاجية الرومانية والتي تعود للعصور الوسطى في المتحف الأثري بالجامعة الأمريكية في بيروت. منذ ذلك الحين، يحاول المرممون والطلاب فهم كومة من آلاف القطع من الزجاج المكسور، وإعادة تجميع جزء صغير ولكنه مهم من ماضي لبنان القديم والغني.

إدراج صندوق بيتكوين في بورصة "ناسداك دبي" للمرة الأولى بالمنطقة

أعلنت شركة 3iQ الكندية لإدارة الأصول الرقمية، الأربعاء، عن الإدراج الرسمي لصندوق البيتكوين التابع لها، في بورصة "ناسداك دبي"، فيما يُعد أول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

احتجاجات واسعة تعم اليابان ضد أولمبياد طوكيو 2020

مع اقتراب موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت إلى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، خرجت حشود كبيرة للاحتجاج والمطالبة بإلغاء دورة الألعاب، خوفًا من أن تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق أوسع. تقرير مراسلتنا من موقع الاحتجاجات، سيلينا وانغ.