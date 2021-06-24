من وفاة الناشط نزار بنات بعد "اعتقال وضرب وحشي" من قبل الأمن الفلسطيني، وحكم بسجن المتعاقدة السابقة مع البنتاغون مريم طه 23 عامًا لصلتها بحزب الله، واشنطن ترد على إعلان إيران الاتفاق على رفع 1000 عقوبة، وتداول صور لقاء غير تقليدي بين البابا فرانسيس والرجل العنكبوت، وصولا إلى توقعات لمباريات دور الـ16 في يورو 2020.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وفاة ناشط فلسطيني بعد "اعتقال وضرب وحشي" من قبل الأمن الفلسطيني

توفي الناشط الفلسطيني، نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوات أمن السلطة الفلسطينية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وإدانات في الضفة الغربية وخارجها.

أمريكا تحكم بسجن مريم طه 23 عاما.. كيف وصل لها حزب الله وما دورها بعد مقتل قاسم سليماني؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، عن صدور الحكم بالسجن لمدة 23 عاما ضد مريم طه تومسون، البالغة من العمر 62 عاما والتي شغلت سابقا منصب متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون".

في تصريح لـCNN.. واشنطن ترد على إعلان إيران الاتفاق على رفع 1000 عقوبة

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على رفع أكثر من 1000 عقوبة اقتصادية كانت مفروضة على إيران عندما كان دونالد ترامب في البيت الأبيض، بينما لم تؤكد واشنطن صحة تلك التصريحات.

تداول صور لقاء غير تقليدي بين البابا فرانسيس والرجل العنكبوت.. ما القصة وراء مصافحتهما؟

كيف التقى الرجل العنكبوت بالبابا فرانسيس وأهداه قناعًا؟ مراسلة CNN جيني موس تسلط الضوء على تفاصيل الصورة التي حظيت برواج كبير على الإنترنت.

توقعات لمباريات دور الـ16 في يورو 2020.. من سيتأهل لربع النهائي؟

وصل 16 فريقًا إلى الدور الثاني من كأس أمم أوروبا، يورو 2020، ونقدم في هذه الحلقة توقعات للمنتخبات الأوفر حظاً للوصول إلى الدور المقبل.