من وفاة الناشط نزار بنات بعد "اعتقال وضرب وحشي" من قبل الأمن الفلسطيني، وحكم بسجن المتعاقدة السابقة مع البنتاغون مريم طه 23 عامًا لصلتها بحزب الله، واشنطن ترد على إعلان إيران الاتفاق على رفع 1000 عقوبة، وتداول صور لقاء غير تقليدي بين البابا فرانسيس والرجل العنكبوت، وصولا إلى توقعات لمباريات دور الـ16 في يورو 2020.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على رفع أكثر من 1000 عقوبة اقتصادية كانت مفروضة على إيران عندما كان دونالد ترامب في البيت الأبيض، بينما لم تؤكد واشنطن صحة تلك التصريحات.