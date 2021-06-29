من أول زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات حيث افتتاح سفارة بلاده بأبوظبي، إلى تحقيق لـCNN حول مذبحة في إقليم تيغراي الإثيوبي، وإحباط تهريب حبوب كبتاغون من لبنان للسعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد.. وزير خارجية إسرائيل يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رسميا سفارة إسرائيل في أبوظبي يوم الثلاثاء، وهي أول سفارة لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.



لبنان: إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاغون للسعودية "مخبأة بطريقة احترافية"

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي اللبناني، الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية "مخبّأة بطريقة احترافية"، بحسب بيان للمديرية.



تحقيق CNN قد يوثق مذبحة كبيرة في تيغراي.. وذوو الضحايا: لا يمكننا النوم حتى دفنهم

كشف تحقيق أجرته CNN في أبريل، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، عن فظاعة مذبحة ارتكبها جنود إثيوبيون في مهيبري ديجو، في جبال منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تقاتل القوات الحكومية القوات الإقليمية. الآن حصلت CNN على صور جديدة وتحققت منها، يجب أن نحذركم من أن الصور التي سترونها مزعجة ولكنها مهمة، ترسم صورة للإفلات غير طبيعي من العقاب.



قاض فيدرالي يرفض دعوى الحكومة الأمريكية ضد فيسبوك.. وسهم الشركة يصل إلى مستوى قياسي

حققت شركة فيسبوك إنجازًا بارزًا بعد أن رفض قاض فيدرالي شكوى من هيئة التجارة الفيدرالية بأن الشركة تصرفت بسلوك احتكاري، وفي قلب تلك الشكوى مشترياتها من فيسبوك وإنستاغرام.



منها جماجم بشرية.. اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بالسعودية يعود لأكثر من 7 آلاف عام

أعلنت هيئة التراث السعودية توصل علماء آثار وأحافير من الهيئة، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وجامعة الملك سعود، ومعهد "ماكس بلانك" الألماني، إلى اكتشاف جديد في كهف أم جرسان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين.