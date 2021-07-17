توب 5: الأسد يؤدي قسم رئاسة سوريا.. وتداعيات مأساوية لفيضانات أوروبا

من أداء بشار السد القسم الدستوري لرئاسة سوريا، واجتماع وزاري لمجموعة أوبك + الأحد بخلاف خلاف على سقف إنتاج النفط، وارتفاع عدد قتلى فيضانات أوروبا إلى 160، وإصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا بعد أن أخذ جرعتين من اللقاح، وصولا على أكبر حريق بأمريكا هذا العام... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، القسم الدستوري رئيسا للبلاد لولاية رابعة على التوالي، ودعا من "غُرر بهم" إلى العودة إلى بلادهم مشيرا إلى أن الشعب السوري قادر على إعادة بناء اقتصاده الذي أنهكته حرب السنوات العشر

أعلنت منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، السبت، عزمها عقد اجتماع وزاري للمنظمة والدول غير الأعضاء فيها (أوبك +)، لـ"اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج".

قال مركز الأزمات الوطني في بلجيكا، في بيان صحفي ظهر السبت، إن عدد ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفع إلى 27 قتيلا.

قال وزير الصحة البريطاني، ساجيد جافيد، في مقطع فيديو نُشر على تويتر السبت، إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

قال أحدث تقرير صادر عن مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة (InciWeb)، إن حريق Bootleg، أكبر حريق هائل في البلاد هذا العام، أدى إلى احتراق أكثر من 240 ألف فدان منذ أن بدأ قبل 10 أيام في جنوب ولاية أوريغون.