ثاني أضخم شحنة بتاريخ البلاد.. ضبط 4.3 طن من الكوكايين في كوستا ريكا

أعلنت وزارة الأمن الكوستاريكية، الأحد، أن السلطات صادرت 4.3 طن من شحنات الكوكايين، في ثاني أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد وأكبرها هذا العام.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على المخدرات في سفينة تجارية كانت تنقل شحنة مشروعة من بلاط السيراميك.

كما قالت الوزارة إن الكوكايين كان في 4329 عبوة تحتوي كل منها على كيلوغرام واحد من المخدرات.

وكانت أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد على الإطلاق في 14 فبراير 2020، عندما صادر المسؤولون 5 أطنان من الكوكايين من سفينة حاويات أيضًا في ميناء موين، وفقًا لوزارة الأمن.

وصادرت سلطات كوستاريكا أكثر من 10 أطنان من الكوكايين في عام 2021.