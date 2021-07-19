توب 5.. محمد بن زايد في السعودية.. واكتمال الملء الثاني لسد النهضة

من وصول ولي عهد أبوظبي إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي، وتهنئة رئيس الوزراء الأثيوبي شعبه للملء الثاني لخزان سد النهضة، ووصف الرئيس التركي تصرفات طالبان بالاحتلا، ومصرع أكثر من 31 شخصا بفيضانات الهند، وصولا إلى مقارنة بين الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

هنأ رئيس الورراء الإثيوبي شعبه بانتهاء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وسط توتر شديد يسود هذا الملف بين دولة المنبع ودولتي المصب، مصر والسودان

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصرفات طالبان في أفغانستان بأنها "احتلال" بينما قال إن حكومته تدرس الاجتماع مع الجماعة المتشددة بينما تستعد تركيا لإدارة مطار كابول الدولي وحراسته بعد انسحاب الولايات المتحدة.

لقى ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم عندما اجتاحت أمطار غزيرة العاصمة المالية للهند في وقت متأخر من مساء الأحد، مما تسبب في انهيارات أرضية دمرت سيارات ومنازل ودمرت أحياء، وفقًا لإدارة القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند (NDRF). قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتقديم تعازيه لأسر القتلى.

يقدم مذيع CNN، فريد زكريا، رأيه حول سبب قيام التنسيق العالمي بين الحكومات في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 بإنتاج دروس مهمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.