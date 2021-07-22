من انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، وقصة سوري حطم مرتزقة فاغنر عظامه بمطرقة، والاجتماع الاستثنائي للرئيس الفرنسي بعد الكشف عن التجسس على هاتفه، ورفض الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في في التحقيق في أصل كورونا، وصولا إلى نتائج أولى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أصبحت حادثة التعذيب المروع وقتل رجل سوري في عام 2017 على يد مرتزقة روس أول جهد قانوني على الإطلاق لمحاسبة مرتزقة فاغنر الروس، وتحدث شقيق الضحية حصريًا إلى الزميلة جومانا كرادشة مراسلة CNN عن المأساة التي دمرت عائلته وسعيه المحفوف بالمخاطر لتحقيق العدالة.