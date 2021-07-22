من انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، وقصة سوري حطم مرتزقة فاغنر عظامه بمطرقة، والاجتماع الاستثنائي للرئيس الفرنسي بعد الكشف عن التجسس على هاتفه، ورفض الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في في التحقيق في أصل كورونا، وصولا إلى نتائج أولى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.. ولابيد: "إنجاز يعالج شذوذ عقدين من الزمن"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.



حطموا عظامه بمطرقة وقتلوه على وقع موسيقى روسية قومية.. قصة سوري قتلته "فاغنر" الروسية

أصبحت حادثة التعذيب المروع وقتل رجل سوري في عام 2017 على يد مرتزقة روس أول جهد قانوني على الإطلاق لمحاسبة مرتزقة فاغنر الروس، وتحدث شقيق الضحية حصريًا إلى الزميلة جومانا كرادشة مراسلة CNN عن المأساة التي دمرت عائلته وسعيه المحفوف بالمخاطر لتحقيق العدالة.



يأخذ الهجوم "على محمل الجد".. ماكرون يعقد اجتماعًا استثنائيًا بعد مزاعم "تجسس بيغاسوس" على هاتفه

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا دفاعيًا خاصًا في قصر الإليزيه بباريس صباح الخميس، لمناقشة مزاعم برامج التجسس بيغاسوس ومسألة الأمن السيبراني في فرنسا.



الصين ترفض التعاون مع منظمة الصحة العالمية في المرحلة التالية من التحقيق في أصل كورونا

رفضت الصين أي خطط لزيارة متابعة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى الصين كجزء من التحقيق في أصل "كوفيد-19"، زاعمة أن الخطة "لا تحترم المنطق والعلم".



أولمبياد طوكيو: منتخب إسبانيا يصطدم بدفاع مصري صارم.. ورباعية برازيلية في ألمانيا

تعادل منتخب مصر لكرة القدم دون أهداف مع منافسه الإسباني المرشح بقوة لإحراز الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020.