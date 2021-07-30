من تصريحات مسؤول أمريكي عن مهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية بـ"درون يعتقد أنها إيرانية"، واعتقال نائب تونسي وصف قرارات قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط أجنبي"، مرورًا بخسارة لاعبة جودو سعودية من منافستها الإسرائيلية، وغرامة قياسية لشركة أمازون بسبب انتهاك قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن البحرية الأمريكية ترافق ناقلة النفط الإسرائيلية المنكوبة ميرسير ستريت إلى الميناء، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار مسلحة، قبالة سواحل سلطنة عُمان، يعتقد أن إيران كانت تسيرها.
تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو (حوالي 887 مليون دولار)، بعد أن قالت هيئة تنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الأوروبي، والمعروف باسم القانون العام لحماية البيانات.