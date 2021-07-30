من تصريحات مسؤول أمريكي عن مهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية بـ"درون يعتقد أنها إيرانية"، واعتقال نائب تونسي وصف قرارات قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط أجنبي"، مرورًا بخسارة لاعبة جودو سعودية من منافستها الإسرائيلية، وغرامة قياسية لشركة أمازون بسبب انتهاك قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤول أمريكي: درون إيرانية يعتقد مهاجمتها ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عُمان

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن البحرية الأمريكية ترافق ناقلة النفط الإسرائيلية المنكوبة ميرسير ستريت إلى الميناء، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار مسلحة، قبالة سواحل سلطنة عُمان، يعتقد أن إيران كانت تسيرها.



أسرة نائب تونسي تعلن اعتقاله بعد وصفه قرارات قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط أجنبي"

قالت أسرة النائب التونسي عن "حركة أمل وعمل" ياسين العياري، إن قوات الأمن اعتقلته من منزله، بعد أن وصف قرارات الرئيس قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط وتنسيق أجنبي".



"رغم الخسارة 0-11" بنزال بين لاعبة جودو سعودية وإسرائيلية.. خارجية إسرائيل تنشر فيديو وتعلق

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لقطات من مباراة جودو جمعت بين لاعبة سعودية وإسرائيلية خلال أولمبياد طوكيو.



غرامة قياسية لشركة أمازون بسبب انتهاك قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي

تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو (حوالي 887 مليون دولار)، بعد أن قالت هيئة تنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الأوروبي، والمعروف باسم القانون العام لحماية البيانات.



تعرضت للعض 4 مرات.. تعرف إلى المرأة الشجاعة التي صورت مع أسماك القرش

أصبحت واحدة من أكثر المدافعين عن أسماك القرش شغفًا وشجاعة في العالم، لكن فاليري تايلور لم تهتم كثيرًا بالحيوانات المفترسة خلال سنوات شبابها.