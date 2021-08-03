توب 5.. حادثة "خطف"محتملة قرب سواحل الإمارات.. وإطلاق نار بمحيط البنتاغون

من حادثة "خطف محتمل" جارية قرب السواحل الإماراتية وسفن تغير حالتها إلى "خارج القيادة"، و إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية بسبب تقرير عن حادثة إطلاق نار في محيطه، ورفع ثمن رغيف الخبز وتحمل السيسي المسؤولية أمام شعبه، وتنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وصولاً إلى إجراء أردوغان اتصالا هاتفيا مع نجيب ميقاتي بعد أكثر من شهر على زيارة الحريري لتركيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشف موقع العمليات البحرية التجارية البريطاني، الثلاثاء، أن حادثة "خطف محتملة" جارية قرب السواحل الإماراتية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة "قوة حماية البنتاغون".

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة.

تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئاسة الإيرانية بشكل رسمي بعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فما الذي قد نتوقعه وما المنتظر منه؟

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، مؤكدا وضع إمكانيات بلاده لمساعدة لبنان في إخماد الحرائق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية عن رئاسة الوزراء في لبنان الثلاثاء.





